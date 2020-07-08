Falcao'ya şok eleştiri: Taraftar senin kadar tribünde oturmadı!
Sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta güçlük çeken Galatasaray'da Radamel Falcao'nun Alanyaspor maçı kafilesinde yer almaması bardağı taşırdı.
Sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta güçlük çeken Galatasaray'da Radamel Falcao'nun Alanyaspor maçı kafilesinde yer almaması bardağı taşırdı.
Sarı-kırmızılı takıma büyük umutlarla gelen Kolombiyalı futbolcu beklenen performansı gösteremedi.
Falcao aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 39 resmi maçın 17'sinde oynamadı.