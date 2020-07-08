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  3. 08 Temmuz 2020 08:56

Falcao'ya şok eleştiri: Taraftar senin kadar tribünde oturmadı!

Sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta güçlük çeken Galatasaray'da Radamel Falcao'nun Alanyaspor maçı kafilesinde yer almaması bardağı taşırdı.

Falcao'ya şok eleştiri: Taraftar senin kadar tribünde oturmadı!

Sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta güçlük çeken Galatasaray'da Radamel Falcao'nun Alanyaspor maçı kafilesinde yer almaması bardağı taşırdı.

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Falcao'ya şok eleştiri: Taraftar senin kadar tribünde oturmadı!

Sarı-kırmızılı takıma büyük umutlarla gelen Kolombiyalı futbolcu beklenen performansı gösteremedi.

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Falcao'ya şok eleştiri: Taraftar senin kadar tribünde oturmadı!

Falcao aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 39 resmi maçın 17'sinde oynamadı.

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Falcao'ya şok eleştiri: Taraftar senin kadar tribünde oturmadı!

Astronomik ücretle sarı-kırmızılı takıma imza atan Radamel Falcao birçok maçta takımını yalnız bırakırken taraftarın hedefindeki isim haline geldi.

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