Falcao'ya sürpriz teklif
Galatasaray'da sezona fırtına gibi başlayan Radamel Falcao'ya Inter Miami'den bir teklif daha geldi.
Galatasaray'da sezona fırtına gibi başlayan Radamel Falcao'ya Inter Miami'den bir teklif daha geldi.
Juventus'a veda eden Gonzala Higuain'i kadrosuna katan Miami, bir hamle daha yaparak bu kez de Kolombiyalı golcüyü almak istiyor.
Daha önce Galatasaray'a 2 milyon euro'luk bir bonservis bedeli sunan ABD temsilcisi, El Tigre için yaptığı teklifi bir adım daha öteye taşıdı ve 3 milyon euro'ya çıkardı.