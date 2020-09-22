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  3. 22 Eylül 2020 13:40

Falcao'ya sürpriz teklif

Galatasaray'da sezona fırtına gibi başlayan Radamel Falcao'ya Inter Miami'den bir teklif daha geldi.

Falcao'ya sürpriz teklif

Galatasaray'da sezona fırtına gibi başlayan Radamel Falcao'ya Inter Miami'den bir teklif daha geldi.

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Falcao'ya sürpriz teklif

Juventus'a veda eden Gonzala Higuain'i kadrosuna katan Miami, bir hamle daha yaparak bu kez de Kolombiyalı golcüyü almak istiyor.

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Falcao'ya sürpriz teklif

Daha önce Galatasaray'a 2 milyon euro'luk bir bonservis bedeli sunan ABD temsilcisi, El Tigre için yaptığı teklifi bir adım daha öteye taşıdı ve 3 milyon euro'ya çıkardı.

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Falcao'ya sürpriz teklif

Falcao'nun menajeri Jorge Mendes ile bizzat görüşerek 34 yaşındaki yıldızın transferini talep eden Inter Miami patronu David Beckham, deneyimli forvetin maaşının tamamının karşılanacağını iletti.

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