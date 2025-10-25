Fatih Karagümrük - Kayserispor mücadelesinde 7 gol atıldı, 3'ü iptal edildi
Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Fatih Karagümrük - Kayserispor maçında uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir mücadele olarak tarihe geçti. Toplam 7 golün atıldığı maçta 3 gol iptal edildi...sahne olan mücadelede çok konuşulacak anlar yaşandı. İşte detaylar...
Kaynak: DHA / İHA
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda ağırladığı Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.
Ancak Mücadeleye VAR kararları damga vurdu.
Fatih Karagümrük, 16’ncı dakikada Larsson’un penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı baskısını arttıran konuk ekip, 62’nci dakikada German Onugkha ile eşitliği yakalasa da çizgi ihlali yapıldığı gerekçesiyle ağlara giden top, gol değeri kazanmadı.
İptal edilen golün ardından baskısını devam ettiren Kayserispor, German Onugkha’nın 68 ve 74’üncü dakikalarda attığı gollerle 2-1 öne geçti.
