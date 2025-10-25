  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Süper Lig'te olay olan maç: 7 gol atıldı, 3'ü iptal edildi!

Fatih Karagümrük - Kayserispor mücadelesinde 7 gol atıldı, 3'ü iptal edildi

Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Fatih Karagümrük - Kayserispor maçında uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir mücadele olarak tarihe geçti. Toplam 7 golün atıldığı maçta 3 gol iptal edildi...sahne olan mücadelede çok konuşulacak anlar yaşandı. İşte detaylar...

Kaynak: DHA / İHA
Fatih Karagümrük - Kayserispor mücadelesinde 7 gol atıldı, 3'ü iptal edildi - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda ağırladığı Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

1 / 13
Fatih Karagümrük - Kayserispor mücadelesinde 7 gol atıldı, 3'ü iptal edildi - Resim: 2

Ancak Mücadeleye VAR kararları damga vurdu. 

2 / 13
Fatih Karagümrük - Kayserispor mücadelesinde 7 gol atıldı, 3'ü iptal edildi - Resim: 3

Fatih Karagümrük, 16’ncı dakikada Larsson’un penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı baskısını arttıran konuk ekip, 62’nci dakikada German Onugkha ile eşitliği yakalasa da çizgi ihlali yapıldığı gerekçesiyle ağlara giden top, gol değeri kazanmadı.

3 / 13
Fatih Karagümrük - Kayserispor mücadelesinde 7 gol atıldı, 3'ü iptal edildi - Resim: 4

İptal edilen golün ardından baskısını devam ettiren Kayserispor, German Onugkha’nın 68 ve 74’üncü dakikalarda attığı gollerle 2-1 öne geçti.

4 / 13