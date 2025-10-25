Fatih Karagümrük - Kayserispor mücadelesinde 7 gol atıldı, 3'ü iptal edildi

Fatih Karagümrük, 16’ncı dakikada Larsson’un penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı baskısını arttıran konuk ekip, 62’nci dakikada German Onugkha ile eşitliği yakalasa da çizgi ihlali yapıldığı gerekçesiyle ağlara giden top, gol değeri kazanmadı.