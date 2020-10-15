Fatih Terim Beşiktaş'ın yıldızını istiyor
Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Ligdeki son iki maçından yalnızca 1 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılarda gözler şimdiden transfere çevrildi.
2020/2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Cimbom, yaptığı takviyelerle taraftarlarını memnun edememişti.