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  3. 15 Ekim 2020 22:53

Fatih Terim Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fatih Terim Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Fatih Terim Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Ligdeki son iki maçından yalnızca 1 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılarda gözler şimdiden transfere çevrildi.

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Fatih Terim Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

2020/2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Cimbom, yaptığı takviyelerle taraftarlarını memnun edememişti.

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Fatih Terim Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk ve Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan hamleleriyle kadrosunu güçlendirmişti.

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