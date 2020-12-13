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  3. 13 Aralık 2020 23:10

Fatih Terim biletini kesti

Süper Lig'de ilk 11 hafta itibarıyla zirve yarışının iddialı takımlarından olan Galatasaray, ligin ikinci yarısında takıma takviye yaparak formunu sürdürmek istiyor.

Fatih Terim biletini kesti

Süper Lig'de ilk 11 hafta itibarıyla zirve yarışının iddialı takımlarından olan Galatasaray, ligin ikinci yarısında takıma takviye yaparak formunu sürdürmek istiyor.

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Fatih Terim biletini kesti

Sarı-kırmızılı takımda orta saha, forvet ve defans bölgelerine transfer yapılması beklenirken, çalışmaların da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sürdüğü ifade ediliyor.

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Fatih Terim biletini kesti

Öte yandan Galatasaray'da, devre arasında takımdan ayrılması muhtemel isimler de var. Bunlardan biri de sarı-kırmızılıların ciddi bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu Luyindama...

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Fatih Terim biletini kesti

Kongolu defans oyuncusuyla alakalı Afrika basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Africa Top Sports'ta yer alan habere göre Luyindama ocak ayında takımdan ayrılacak.

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