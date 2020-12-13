Fatih Terim biletini kesti
Süper Lig'de ilk 11 hafta itibarıyla zirve yarışının iddialı takımlarından olan Galatasaray, ligin ikinci yarısında takıma takviye yaparak formunu sürdürmek istiyor.
Süper Lig'de ilk 11 hafta itibarıyla zirve yarışının iddialı takımlarından olan Galatasaray, ligin ikinci yarısında takıma takviye yaparak formunu sürdürmek istiyor.
Sarı-kırmızılı takımda orta saha, forvet ve defans bölgelerine transfer yapılması beklenirken, çalışmaların da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sürdüğü ifade ediliyor.
Öte yandan Galatasaray'da, devre arasında takımdan ayrılması muhtemel isimler de var. Bunlardan biri de sarı-kırmızılıların ciddi bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu Luyindama...