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  3. 09 Ekim 2019 00:01

Fatih Terim devre arası transfer operasyonunu başlattı

Galatasaray'da devre arası transfer harekatı için düğmeye basıldı. Babel, Belhanda, Feghouli ve Falcao'dan verim alamayan Fatih Terim, yönetime gol yollarındaki sorunu çözecek oyuncuların listesini yönetime verdi. .

Fatih Terim devre arası transfer operasyonunu başlattı

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'in 7. haftası haftasonu oynanan mücadelelerle tamamlandı. İlk 7 hafta sonunda Alanyaspor ilk sırada bulunurken 2. sırada Sivasspor 3. sırada ise Trabzonspor bulunuyor.

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Fatih Terim devre arası transfer operasyonunu başlattı

İlk 7 hafta sonunda beklentilerin çok altında kalan Galatasaray ise 10 puanla 10. sırada bulunuyor.

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Fatih Terim devre arası transfer operasyonunu başlattı

Geçtiğimiz 2 yılın şampiyonu Galatasaray, bu sezon çıktığı maçlarda gol atmakta güçlük çekiyor.

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Fatih Terim devre arası transfer operasyonunu başlattı

Yaz transfer döneminde forvet hattını Falcao, Andone, Ryan Babel, Emre Mor, Jimmy, Adem büyük gibi isimlerle güçlendiren sarı- kırmızılılar sahada istediği sonuçları alamıyor.

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