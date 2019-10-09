Fatih Terim devre arası transfer operasyonunu başlattı
Galatasaray'da devre arası transfer harekatı için düğmeye basıldı. Babel, Belhanda, Feghouli ve Falcao'dan verim alamayan Fatih Terim, yönetime gol yollarındaki sorunu çözecek oyuncuların listesini yönetime verdi. .
Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'in 7. haftası haftasonu oynanan mücadelelerle tamamlandı. İlk 7 hafta sonunda Alanyaspor ilk sırada bulunurken 2. sırada Sivasspor 3. sırada ise Trabzonspor bulunuyor.
İlk 7 hafta sonunda beklentilerin çok altında kalan Galatasaray ise 10 puanla 10. sırada bulunuyor.
Geçtiğimiz 2 yılın şampiyonu Galatasaray, bu sezon çıktığı maçlarda gol atmakta güçlük çekiyor.