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  3. 17 Temmuz 2020 09:16

Fatih Terim: Dışarıda olan biteni unutun!

Galatasaray'da erken seçim iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Fatih Terim takımını son 2 maça motive etmeye çalışıyor. Ligi galibiyetle kapatmak isteyen tecrübeli hoca, “Dışarıda olan biteni unutun. Biz işimizi yapıp kazanalım” dedi.

Fatih Terim: Dışarıda olan biteni unutun!

Galatasaray yarın akşamki Göztepe maçının hazırlıkları devam ediyor. Erken seçim iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını bu süreçten uzak tutmaya çalışıyor. 

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Fatih Terim: Dışarıda olan biteni unutun!

Dünkü antrenman öncesi öğrencileriyle bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, takımını son 2 haftaya motive etmeye çalışırken, “Daha önce hiç başımıza gelmeyen işler şu son birkaç ayda geldi.

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Fatih Terim: Dışarıda olan biteni unutun!

8 haftadır kazanamıyoruz, bu bize, Galatasaray’a yakışmaz. Dışarıda olan biten her şeyi unutun. Sizden tamamen sahaya odaklanmanızı istiyorum. Bizim işimiz sahada, bize düşen işimizi yapıp kalan 2 maçımızı da kazanmak. Ondan sonra neler olmuş, neler olacak bakarız. Kendinizi ona göre hazırlayın” ifadelerini kullandı.

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Fatih Terim: Dışarıda olan biteni unutun!

Kadroyu bugün belirleyecek Öte yandan Terim, Göztepe maçında sahaya süreceği ilk 11’i de henüz belirlemiş değil. Genç oyunculara şans vermek isteyen başarılı çalıştırıcı, olası bir galibiyeti de riske atmak istemiyor.

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