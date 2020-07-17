Fatih Terim: Dışarıda olan biteni unutun!

8 haftadır kazanamıyoruz, bu bize, Galatasaray’a yakışmaz. Dışarıda olan biten her şeyi unutun. Sizden tamamen sahaya odaklanmanızı istiyorum. Bizim işimiz sahada, bize düşen işimizi yapıp kalan 2 maçımızı da kazanmak. Ondan sonra neler olmuş, neler olacak bakarız. Kendinizi ona göre hazırlayın” ifadelerini kullandı.