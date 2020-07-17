Fatih Terim: Dışarıda olan biteni unutun!
Galatasaray'da erken seçim iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Fatih Terim takımını son 2 maça motive etmeye çalışıyor. Ligi galibiyetle kapatmak isteyen tecrübeli hoca, “Dışarıda olan biteni unutun. Biz işimizi yapıp kazanalım” dedi.
Galatasaray yarın akşamki Göztepe maçının hazırlıkları devam ediyor. Erken seçim iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını bu süreçten uzak tutmaya çalışıyor.
Dünkü antrenman öncesi öğrencileriyle bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, takımını son 2 haftaya motive etmeye çalışırken, “Daha önce hiç başımıza gelmeyen işler şu son birkaç ayda geldi.
8 haftadır kazanamıyoruz, bu bize, Galatasaray’a yakışmaz. Dışarıda olan biten her şeyi unutun. Sizden tamamen sahaya odaklanmanızı istiyorum. Bizim işimiz sahada, bize düşen işimizi yapıp kalan 2 maçımızı da kazanmak. Ondan sonra neler olmuş, neler olacak bakarız. Kendinizi ona göre hazırlayın” ifadelerini kullandı.