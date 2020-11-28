Fatih Terim, Falcao'nun yerine o oyuncuyu istedi!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, torunlarıyla yaptığı paylaşımda saha parselizasyonu, dominant forvet, beki manipüle etmek tabirlerini kullanmıştı. Terim'in buna uygun olarak yönetimden istediği 3 isim de belli oldu.
Galatasaray sezon başında yönetimin işi ağırdan almasıyla Fatih Terim'in istediği oyuncuları kadroya katamamıştı.
Bu ciddi bir krize neden olurken İmparator, yönetimle yaptığı toplantıda transfer sözü almıştı.
Bu isimler de yavaş yavaş belli oluyor. Usta hoca tüyoyu Instagram'dan torunlarını paylaştığı bir videoda verdi. İstediği, sistemine uygun oyuncu tiplerini yazdı ve yönetime iletti.