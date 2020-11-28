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  3. 28 Kasım 2020 12:20

Fatih Terim, Falcao'nun yerine o oyuncuyu istedi!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, torunlarıyla yaptığı paylaşımda saha parselizasyonu, dominant forvet, beki manipüle etmek tabirlerini kullanmıştı. Terim'in buna uygun olarak yönetimden istediği 3 isim de belli oldu.

Fatih Terim, Falcao'nun yerine o oyuncuyu istedi!

Galatasaray sezon başında yönetimin işi ağırdan almasıyla Fatih Terim'in istediği oyuncuları kadroya katamamıştı.

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Fatih Terim, Falcao'nun yerine o oyuncuyu istedi!

Bu ciddi bir krize neden olurken İmparator, yönetimle yaptığı toplantıda transfer sözü almıştı.

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Fatih Terim, Falcao'nun yerine o oyuncuyu istedi!

Bu isimler de yavaş yavaş belli oluyor. Usta hoca tüyoyu Instagram'dan torunlarını paylaştığı bir videoda verdi. İstediği, sistemine uygun oyuncu tiplerini yazdı ve yönetime iletti.

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Fatih Terim, Falcao'nun yerine o oyuncuyu istedi!

Fatih Terim, geriden oyun kurma görevinin sadece Taylan Antalyalı'nın üzerine yıkılmasından rahatsız.

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