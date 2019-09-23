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  3. 23 Eylül 2019 13:50

Fatih Terim Feghouli'yi neden kadroya almadı? İşte gerçek...

Galatasaray'da flaş Feghouli gelişmesi. Fatih Terim tarafından kadroya alınmayan Feghouli'nin, durumu belli oldu. Fatih Terim yıldız oyuncuyla önemli bir toplantı yaparak neden kadroya almadığını açıkladı. .

Fatih Terim Feghouli'yi neden kadroya almadı? İşte gerçek...

Galatasaray'da Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de bugün oynayacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda büyük bir sürprize imza attı.

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Fatih Terim Feghouli'yi neden kadroya almadı? İşte gerçek...

Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun ikinci yarısından bu yana takımın en önemli orta saha oyuncusu olan Soﬁane Feghouli'yi bugünkü karşılaşmanın kadrosuna almadı.

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Fatih Terim Feghouli'yi neden kadroya almadı? İşte gerçek...

Galatasaray Kulübü Sağlık Kurulu ile yaptığı görüşme sonrası Feghouli'yi Malatya'ya götürmeyen Terim'in bu kritik kararının gerekçeleri şöyle açıklandı...

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Fatih Terim Feghouli'yi neden kadroya almadı? İşte gerçek...

Cezayir Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele edip şampiyonluk kupasını kaldıran Feghouli, diğer takım arkadaşlarının aksine doğru dürüst tatil yapma şansı bulamadı.

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