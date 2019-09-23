Fatih Terim Feghouli'yi neden kadroya almadı? İşte gerçek...
Galatasaray'da flaş Feghouli gelişmesi. Fatih Terim tarafından kadroya alınmayan Feghouli'nin, durumu belli oldu. Fatih Terim yıldız oyuncuyla önemli bir toplantı yaparak neden kadroya almadığını açıkladı. .
Galatasaray'da Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de bugün oynayacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda büyük bir sürprize imza attı.
Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun ikinci yarısından bu yana takımın en önemli orta saha oyuncusu olan Soﬁane Feghouli'yi bugünkü karşılaşmanın kadrosuna almadı.
Galatasaray Kulübü Sağlık Kurulu ile yaptığı görüşme sonrası Feghouli'yi Malatya'ya götürmeyen Terim'in bu kritik kararının gerekçeleri şöyle açıklandı...