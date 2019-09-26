Fatih Terim Fenerbahçe derbisinin planını hazırladı
Galatasaray rakibi Fenerbahçe'nin aksine lige iyi bir başlangıç yapamadı. Falcao'nun gelişiyle hücum hattında güçlenen GAlatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Galatasaray'ın deneyimli hocası Fatih Terim'in derbi için hazırlad
Club Brugge ve Yeni Malatya maçlarından beraberlikle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine kilitlendi.
Yeni Malatyaspor maçında rotasyona giden ve yıldızlarını dinlendiren Cimbom, Fenerbahçe karşısında yeni yıldızlarıyla sahnede olacak.