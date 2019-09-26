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  3. 26 Eylül 2019 10:35

Fatih Terim Fenerbahçe derbisinin planını hazırladı

Galatasaray rakibi Fenerbahçe'nin aksine lige iyi bir başlangıç yapamadı. Falcao'nun gelişiyle hücum hattında güçlenen GAlatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Galatasaray'ın deneyimli hocası Fatih Terim'in derbi için hazırlad

Fatih Terim Fenerbahçe derbisinin planını hazırladı

Club Brugge ve Yeni Malatya maçlarından beraberlikle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine kilitlendi.

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Fatih Terim Fenerbahçe derbisinin planını hazırladı

Lige iyi bir giriş yapamayan sarı-kırmızılı ekipte galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor.

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Fatih Terim Fenerbahçe derbisinin planını hazırladı

Yeni Malatyaspor maçında rotasyona giden ve yıldızlarını dinlendiren Cimbom, Fenerbahçe karşısında yeni yıldızlarıyla sahnede olacak.

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Fatih Terim Fenerbahçe derbisinin planını hazırladı

Fatih Terim Fenerbahçe maçı için A ve B planını da hazırladı. İşte dikkat çeken rakamlar ve Fatih Terim'in belirlediği iki 11...

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