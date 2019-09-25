Fatih Terim Fenerbahçe taktiğini belirledi
Galatasaray gündem derbi... Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim derbinin anlam ve önemini daha iyi anlatmak, birlik ve beraberlik görüntüsü vermek adına "yemek" organizasyonu düzenledi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik ekip ve takımla beraber öğle yemeği yendi. Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı organizasyonda oyunculara tek tek moral verildi.
Ayrıca başkan Cengiz, takımın ve teknik ekibin saha dışı faktörlerden etkilenmemesini istedi. Ki bu konuda teknik ekipten de oyunculara uyarılar geldi.
Cezası sebebiyle maçı locadan izleyecek olan teknik direktör Fatih Terim, futbolculardan işlerine odaklanmalarını, hakemle diyaloga girmeden maçı tamamlamalarını talep etti.