Fatih Terim isimleri tek tek belirledi

Galatasaray'da operasyon... Kadroyu yeniden dizayn etmeye başlayan Fatih Terim kiralık oyunculardan sadece Lemina için olumlu rapor verdi. Nzonzi'yi kadro dışı bırakan İmparator, Seri ile de bağları kafasında kopardı. Emre Mor ve Andone için süreç olumsuz giderken sadece Lemina'nın kalması isteniyor. İşte detaylar...