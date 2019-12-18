Fatih Terim isimleri tek tek belirledi
Galatasaray'da Fatih Terim'in, ocak ayı ile ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı. Kadrosunda önemli yıldızlar barından sarı kırmızılı takımla yeni gelen futbolcuların birbirine uyumu tutmadı. Devre arasında takımdan gönderilmesine
Galatasaray'da operasyon... Kadroyu yeniden dizayn etmeye başlayan Fatih Terim kiralık oyunculardan sadece Lemina için olumlu rapor verdi. Nzonzi'yi kadro dışı bırakan İmparator, Seri ile de bağları kafasında kopardı. Emre Mor ve Andone için süreç olumsuz giderken sadece Lemina'nın kalması isteniyor. İşte detaylar...
Sezon başında Diagne'yi satamayan Galatasaray, transfer bütçesi oluşturmadığı için çareyi kiralık oyuncu takviyesinde bulmuştu.
Seri, Nzonzi, Emre Mor, Lemina ve Andone'yi kiralayan sarı-kırmızılı takımda bu oyunculardan sadece Lemina beklentileri karşıladı. Kadro dışı bırakılan Nzonzi ile yolların ayrılması ise kesinleşti.