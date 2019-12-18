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  3. 18 Aralık 2019 12:05

Fatih Terim isimleri tek tek belirledi

Galatasaray'da Fatih Terim'in, ocak ayı ile ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı. Kadrosunda önemli yıldızlar barından sarı kırmızılı takımla yeni gelen futbolcuların birbirine uyumu tutmadı. Devre arasında takımdan gönderilmesine

Fatih Terim isimleri tek tek belirledi

Galatasaray'da operasyon... Kadroyu yeniden dizayn etmeye başlayan Fatih Terim kiralık oyunculardan sadece Lemina için olumlu rapor verdi. Nzonzi'yi kadro dışı bırakan İmparator, Seri ile de bağları kafasında kopardı. Emre Mor ve Andone için süreç olumsuz giderken sadece Lemina'nın kalması isteniyor. İşte detaylar...

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Fatih Terim isimleri tek tek belirledi

Sezon başında Diagne'yi satamayan Galatasaray, transfer bütçesi oluşturmadığı için çareyi kiralık oyuncu takviyesinde bulmuştu.

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Fatih Terim isimleri tek tek belirledi

Seri, Nzonzi, Emre Mor, Lemina ve Andone'yi kiralayan sarı-kırmızılı takımda bu oyunculardan sadece Lemina beklentileri karşıladı. Kadro dışı bırakılan Nzonzi ile yolların ayrılması ise kesinleşti.

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Fatih Terim isimleri tek tek belirledi

Bu listeye devre arasında Seri de eklenecek.

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