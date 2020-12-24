Fatih Terim kararını verdi; Falcao mu Diagne mi?
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, derbi mücadelesinde Trabzonspor'un konuğu olacak. Mücadele iki takım için de kritik öneme sahip...
Zirve yarışı veren Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-1 yenerek moral bulmuştu.
Trabzonspor ise Abdullah Avcı yönetimindeki çıkışını sürdürerek Hatayspor deplasmanından 3 puanla döndü.
Galatasaray'a bu karşılaşma öncesi hem iyi hem de kötü haberler geldi. Sarı-kırmızılılarda bir süredir sakatlığı nedeniyle maça çıkamayan Radamel Falcao, takımla çalışmalara başladı.