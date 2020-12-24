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  3. 24 Aralık 2020 13:00

Fatih Terim kararını verdi; Falcao mu Diagne mi?

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, derbi mücadelesinde Trabzonspor'un konuğu olacak. Mücadele iki takım için de kritik öneme sahip...

Fatih Terim kararını verdi; Falcao mu Diagne mi?

Zirve yarışı veren Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-1 yenerek moral bulmuştu.

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Fatih Terim kararını verdi; Falcao mu Diagne mi?

Trabzonspor ise Abdullah Avcı yönetimindeki çıkışını sürdürerek Hatayspor deplasmanından 3 puanla döndü.

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Fatih Terim kararını verdi; Falcao mu Diagne mi?

Galatasaray'a bu karşılaşma öncesi hem iyi hem de kötü haberler geldi. Sarı-kırmızılılarda bir süredir sakatlığı nedeniyle maça çıkamayan Radamel Falcao, takımla çalışmalara başladı.

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Fatih Terim kararını verdi; Falcao mu Diagne mi?

Öte yandan Emre Taşdemir ile Fatih Öztürk'ün corona virüsü karantinaları sürerken, buna Etebo'nun sakatlığı eklendi.

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