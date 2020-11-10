Fatih Terim soyunma odasında neler söyledi? İşte o konuşma
Sivas deplasmanında kazanarak 3'te 3 yapan ve zirveyle arasındaki farkı 1 puana indiren Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Sivas deplasmanında kazanarak 3'te 3 yapan ve zirveyle arasındaki farkı 1 puana indiren Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada 3 puanı cebine koydu.
Aslan, rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanarak zirve yarışına yeniden ortak oldu ve milli araya moralli girdi.