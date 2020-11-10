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  3. 10 Kasım 2020 12:15

Fatih Terim soyunma odasında neler söyledi? İşte o konuşma

Sivas deplasmanında kazanarak 3'te 3 yapan ve zirveyle arasındaki farkı 1 puana indiren Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Fatih Terim soyunma odasında neler söyledi? İşte o konuşma

Sivas deplasmanında kazanarak 3'te 3 yapan ve zirveyle arasındaki farkı 1 puana indiren Galatasaray'da yüzler gülüyor.

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Fatih Terim soyunma odasında neler söyledi? İşte o konuşma

Sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada 3 puanı cebine koydu.

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Fatih Terim soyunma odasında neler söyledi? İşte o konuşma

Aslan, rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanarak zirve yarışına yeniden ortak oldu ve milli araya moralli girdi.

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Fatih Terim soyunma odasında neler söyledi? İşte o konuşma

Özellikle 60 dakika sergilenen oyunu çok beğenen teknik direktör Fatih Terim'in soyunma odasında futbolcularını kutladığı ve motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı.

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