Fatih Terim talimatı verdi
Süper Lig'de üst üste aldığı puanlarla 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, ilk 8 hafta sonunda topladığı 16 puanla 3. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de üst üste aldığı puanlarla 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, ilk 8 hafta sonunda topladığı 16 puanla 3. sırada yer alıyor.
Sezon öncesi transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle şampiyonluk yarışının en büyük adayları arasında olan sarı-kırmızılılar, ara transfer için de şimdiden kolları sıvamış durumda.
Geçtiğimiz günlerde TFF'den yapılan açıklamayla 5 Ocak-1 Şubat arasında gerçekleşecek olan 2. transfer ve tescil dönemi öncesi temaslarını sıklaştıran Aslan'ın gündemi oldukça yoğun...