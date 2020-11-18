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  3. 18 Kasım 2020 14:11

Fatih Terim talimatı verdi

Süper Lig'de üst üste aldığı puanlarla 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, ilk 8 hafta sonunda topladığı 16 puanla 3. sırada yer alıyor.

Fatih Terim talimatı verdi

Süper Lig'de üst üste aldığı puanlarla 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, ilk 8 hafta sonunda topladığı 16 puanla 3. sırada yer alıyor.

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Fatih Terim talimatı verdi

Sezon öncesi transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle şampiyonluk yarışının en büyük adayları arasında olan sarı-kırmızılılar, ara transfer için de şimdiden kolları sıvamış durumda.

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Fatih Terim talimatı verdi

Geçtiğimiz günlerde TFF'den yapılan açıklamayla 5 Ocak-1 Şubat arasında gerçekleşecek olan 2. transfer ve tescil dönemi öncesi temaslarını sıklaştıran Aslan'ın gündemi oldukça yoğun...

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Fatih Terim talimatı verdi

Kenan Karaman, Matheus Fernandes, Dorukhan Toköz gibi oyuncular sarı-kırmızılılarla anılırken flaş bir isim daha gündeme geldi.

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