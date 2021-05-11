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  4. Fatih Terim üstünü çizmişti; 3 kulüp peşine düştü

Fatih Terim üstünü çizmişti; 3 kulüp peşine düştü

Galatasaray'ın 2019 Ocak ayında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formasını giydiği günden bu yana takımın en çok tartışılan isimlerinden birisi olmuştu.

Galatasaray'ın 2019 Ocak ayında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formasını giydiği günden bu yana takımın en çok tartışılan isimlerinden birisi olmuştu.

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Galatasaray'da geçirdiği dönemlerde farklı takımlara kiralanan Diagne, tam anlamıyla beklenen performansı verememişti.

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Süper Lig'de 2020-21 sezonuna da sarı-kırmızılı takımla giren Senegalli golcü, Ocak ayına kadar Galatasaray'da 19 maça çıktı ve toplamda 11 gol kaydetti.

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Önceki sezonlarına göre daha dikkat çekici bir performans ortaya koyan Diagne, devre arasında West Bromwich Albion'a kiralandı.

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