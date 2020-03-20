Fatih Terim yaş kriteri getirdi! Galatasaray'da iki isimle ön protokol imzalandı

30 yaş üstü isimlerle yollar ayrılacakGenç yerli oyuncular Mert Hakan, Emre Kılınç ve Oğulcan'ı uzun vadeli düşünen sarı-kırmızılılar, yabancı transferinde de 25- 26 yaş kriterine dikkat edecek. Sezon sonunda 30 yaş üstü isimlerden Mariano, Nagatomo ve Selçuk ile yollar resmen ayrılacak ve takım gençleşecek.