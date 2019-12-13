Fatih Terim'den Ankaragücü maçına sürpriz 11
Şampiyonlar Ligi macerası hüsranla biten Galatasaray'da gözler lige döndü. Cumartesi günü saat 20.00'da Ankaragücü'nü konuk edecek sarı kırmızılı takımın ilk 11'i merak ediliyor. Terim kritik karşılaşma öncesi son kararını verdi.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.