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  3. 13 Aralık 2019 18:30

Fatih Terim'den Ankaragücü maçına sürpriz 11

Şampiyonlar Ligi macerası hüsranla biten Galatasaray'da gözler lige döndü. Cumartesi günü saat 20.00'da Ankaragücü'nü konuk edecek sarı kırmızılı takımın ilk 11'i merak ediliyor. Terim kritik karşılaşma öncesi son kararını verdi.

Fatih Terim'den Ankaragücü maçına sürpriz 11

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

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Fatih Terim'den Ankaragücü maçına sürpriz 11

Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.

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Fatih Terim'den Ankaragücü maçına sürpriz 11

Ankara ekibi ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi ile sonuncu sırada bulunuyor.

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Fatih Terim'den Ankaragücü maçına sürpriz 11

97. RANDEVU Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü ile bugüne kadar ligde 96 kez karşılaştı.

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