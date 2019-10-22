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  3. 22 Ekim 2019 12:00

Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray-Real Madrid maçı ilk 11'i

Süper Lig'de Sivasspor karşısında çok önemli 3 puan alan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında bu akşam evinde İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek Galatasaray, maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray-Real Madrid maçı ilk 11'i

Fotomaç'ın haberine göre; Devler Ligi sahnesinde İspanyol devi Real Madrid'i sahasında ağırlayacak olan Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet. Ligde Sivasspor'u güçlük çekse de deviren Aslan şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçına kilitlenmiş durumda. Teknik direktör Fatih Terim de düzenlediği basın toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu.

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Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray-Real Madrid maçı ilk 11'i

İmparator "2 maç sonunda 1 puanımız var, golümüz yok. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Real Madrid'in ne olduğunu anlatmaya gerek yok. Bu kupayı defalarca kazanmış, en büyük favorilerden biri. Onların gücünü biliyoruz. Ancak biz de kendi gücümüze inanıyoruz. Daha önce defalarca yaptığımız gibi önemli bir galibiyet almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray-Real Madrid maçı ilk 11'i

Fatih Terim, grupta 2 maç sonunda PSG'nin önemli avantaj yakaladığını belirtti. Real Madrid ile oynayacakları arka arkaya iki maçın gruptaki yerlerini belirlemede önemli olacağını söyledi. İmparator "Şampiyonlar Ligi'ni ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Bu müziği duymak güzel bir duygu. Bunu duymaya devam etmek istiyoruz. Önceliğimiz grupta ilk 2'ye girmek. Bunun için çalışıyoruz. Oyuncularım da benimle aynı düşüncede" dedi. Terim taraftardan 90 dakika destek istedi.

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Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray-Real Madrid maçı ilk 11'i

100. GALİBİYET PEŞİNDE Sarı-Kırmızılı kulübün Avrupa kupalarında 99 galibiyeti bulunuyor. Cimbom uzun süredir 'dalya' diyemedi. Aslan, Lokomotiv Moskova'yı yendikten sonra çıktığı 9 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Bu dönemde 6 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Şanssızlığı kırmak istiyor.

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