Fatih Terim'den Gomis'e 'son uyarı'
Galatasaray'da maaşına zam talebi geri çevrilen ve bu nedenle sezon öncesi kampı boyunca moralsizliği ve formsuzluğuyla dikkat çeken Bafetimbi Gomis, Fatih Terim'le bir araya gelecek.
Yıldız forveti eski haline geri döndürmek için çabalayan İmparator, yıldız golcüyle yapacağı bire bir görüşmede son uyarıyı yapacak.
Akhisar Belediyespor karşısında oynadığı futbolla ve kaçırdığı penaltıyla taraftarın tepkisini çeken Gomis'e maç sonunda basına verdiği röportajda "Ligde her zaman attığın köşeye atarsan kaçar" diyen Fatih Terim'de sitem etmişti.