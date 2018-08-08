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  3. 08 Ağustos 2018 15:55

Fatih Terim'den Gomis'e 'son uyarı'

Fatih Terim'den Gomis'e 'son uyarı'

Galatasaray'da maaşına zam talebi geri çevrilen ve bu nedenle sezon öncesi kampı boyunca moralsizliği ve formsuzluğuyla dikkat çeken Bafetimbi Gomis, Fatih Terim'le bir araya gelecek.

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Fatih Terim'den Gomis'e 'son uyarı'

Yıldız forveti eski haline geri döndürmek için çabalayan İmparator, yıldız golcüyle yapacağı bire bir görüşmede son uyarıyı yapacak.

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Fatih Terim'den Gomis'e 'son uyarı'

Akhisar Belediyespor karşısında oynadığı futbolla ve kaçırdığı penaltıyla taraftarın tepkisini çeken Gomis'e maç sonunda basına verdiği röportajda "Ligde her zaman attığın köşeye atarsan kaçar" diyen Fatih Terim'de sitem etmişti.

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Fatih Terim'den Gomis'e 'son uyarı'

Tecrübeli teknik adam, Süper Kupa finali sonrası değişim sinyalleri verirken Gomis'le yapacağı özel görüşmenin ardından antrenmanlardaki performansını da mercek altına alacak.

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