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  3. 04 Kasım 2019 19:05

Fatih Terim'den önemli karar! İşte Real Madrid Galatasaray maçı ilk 11

Şampiyonlar Lig'inde İspanyol devi Real Madrid'e konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim'den, sürpriz ilk 11 tercihi. Devler arenasında henüz gol sevinci yaşayamayan sarı kırmızılı takım şeytanın bacağını kırmak istiyor. İşte Terim'in

Fatih Terim'den önemli karar! İşte Real Madrid Galatasaray maçı ilk 11

Son iki sezondur şampiyon olan ancak bu sezona çok kötü başlayan ve kendi içinde sancılı değişimler yapan Galatasaray, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

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Fatih Terim'den önemli karar! İşte Real Madrid Galatasaray maçı ilk 11

Rakibine İstanbul'da 1-0 mağlup olan Aslan, mutlak puan alması gereken maça daha temkinli çıkacak.

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Fatih Terim'den önemli karar! İşte Real Madrid Galatasaray maçı ilk 11

Tecrübeli teknik adam şuursuz hücum yerine orta alanı kalabalık tutup rakibe kolay oyun fırsatı tanımayacak.

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Fatih Terim'den önemli karar! İşte Real Madrid Galatasaray maçı ilk 11

ESKİYE DÖNÜŞ Ligde dört yabancıyı kesen ve bir anlamda "sahada mücadele etmelisiniz" mesajı veren Fatih Hoca, Real karşısında yıldız isimleri yeniden sahaya sürecek.

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