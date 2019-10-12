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  3. 12 Ekim 2019 12:00

Fatih Terim'den radikal karar! Galatasaray değişiyor

Son iki sezonun şampiyon kadrosunu dağıtarak kritik bir hata yapan Fatih Terim ve Galatasaray yönetimi, takımı düzlüğe çıkarmak için bir çıkış noktası arıyor. Yönetim devre arası için transfer temaslarına başlarken Terim de, basın

Fatih Terim'den radikal karar! Galatasaray değişiyor

Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezon çıktığı toplam 9 maçta sadece 2 galibiyet alarak hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da Fatih Terim kötü gidişata el koydu.

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Fatih Terim'den radikal karar! Galatasaray değişiyor

Milli arayı fırsat bilen deneyimli çalıştırıcı, takımın kodlarını yeniden yazacak. Özellikle de transferlerin takıma geç katılmasının sıkıntısını yaşayan Terim, oyuncuların kaynaşmasına yönelik çalışmalar yapacak.

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Fatih Terim'den radikal karar! Galatasaray değişiyor

Defans hattının son haftalarda gösterdiği performanstan memnun kalan teknik heyet ayrıca bekler, kanat oyuncuları ve forvet hattı üzerinde yoğunlaşacak.

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Fatih Terim'den radikal karar! Galatasaray değişiyor

BİRBİRLERİNE ALIŞACAKLAR Forvet oyuncularının yeterince beslenmediğini düşünen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde Radamel Falcao ve Florin Andone'ye daha çok yardımcı olmalarını ve ceza sahası içerisinde daha çok topla buluşturmalarını istedi.

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