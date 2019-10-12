Fatih Terim'den radikal karar! Galatasaray değişiyor
Son iki sezonun şampiyon kadrosunu dağıtarak kritik bir hata yapan Fatih Terim ve Galatasaray yönetimi, takımı düzlüğe çıkarmak için bir çıkış noktası arıyor. Yönetim devre arası için transfer temaslarına başlarken Terim de, basın
Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezon çıktığı toplam 9 maçta sadece 2 galibiyet alarak hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da Fatih Terim kötü gidişata el koydu.
Milli arayı fırsat bilen deneyimli çalıştırıcı, takımın kodlarını yeniden yazacak. Özellikle de transferlerin takıma geç katılmasının sıkıntısını yaşayan Terim, oyuncuların kaynaşmasına yönelik çalışmalar yapacak.
Defans hattının son haftalarda gösterdiği performanstan memnun kalan teknik heyet ayrıca bekler, kanat oyuncuları ve forvet hattı üzerinde yoğunlaşacak.