Fatih Terim'den radikal karar! PSG maçında ilk 11'de başlamıştı ama..
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız devi PSG'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Fatih Terim'den radikal karar. Dev maçta ilk 11'de forma şansı verdiği yıldız ismi defterden silen Terim, devre arasında takımdan gönderecek. Tecrübeli hocanın 5 fu
Fotomaç'ın haberine göre; UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında PSG'yi konuk etti.
Fatih Terim'in öğrencileri, 90 dakika boyunca etkili bir performans sergilediği mücadeleden 1-0 mağlup olmasına rağmen oynadığı oyunla taraftarının takdirini kazandı.
Sarı-kırmızılılarda özellikle Seri, Muslera, Nzonzi ve Luyindama gösterdikleri performansla göz doldurdu.