  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Ekim 2019 11:40

Fatih Terim'den radikal karar! PSG maçında ilk 11'de başlamıştı ama..

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız devi PSG'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Fatih Terim'den radikal karar. Dev maçta ilk 11'de forma şansı verdiği yıldız ismi defterden silen Terim, devre arasında takımdan gönderecek. Tecrübeli hocanın 5 fu

Fatih Terim'den radikal karar! PSG maçında ilk 11'de başlamıştı ama..

Fotomaç'ın haberine göre; UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında PSG'yi konuk etti.

1/ 23
Fatih Terim'den radikal karar! PSG maçında ilk 11'de başlamıştı ama..

Fatih Terim'in öğrencileri, 90 dakika boyunca etkili bir performans sergilediği mücadeleden 1-0 mağlup olmasına rağmen oynadığı oyunla taraftarının takdirini kazandı.

2/ 23
Fatih Terim'den radikal karar! PSG maçında ilk 11'de başlamıştı ama..

Sarı-kırmızılılarda özellikle Seri, Muslera, Nzonzi ve Luyindama gösterdikleri performansla göz doldurdu.

3/ 23
Fatih Terim'den radikal karar! PSG maçında ilk 11'de başlamıştı ama..

Gruptaki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Cimbom, ikinci maçlar sonunda 1 puanla 3. sırada yer aldı.

4/ 23
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM