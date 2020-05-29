Fatih Terim'den Sneijder açıklaması!
Galatasaray'da 4.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in, sarı-kırmızılı camiaya geri döneceği iddia edilmişti.
Galatasaray'da 4.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in, sarı-kırmızılı camiaya geri döneceği iddia edilmişti.
Geçtiğimiz haftalarda, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın görevden ayrılması sonrası Sneijder'in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürülmüştü.
Bu koltuk için Albert Riera ve Johan Elmander'in ismi de ön plana çıkmıştı. Son olarak ise Mario Jardel'in ismi de Fatih Terim'in yardımcısı olarak anılmıştı.