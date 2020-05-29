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  3. 29 Mayıs 2020 14:35

Fatih Terim'den Sneijder açıklaması!

Galatasaray'da 4.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in, sarı-kırmızılı camiaya geri döneceği iddia edilmişti.

Fatih Terim'den Sneijder açıklaması!

Galatasaray'da 4.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in, sarı-kırmızılı camiaya geri döneceği iddia edilmişti.

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Fatih Terim'den Sneijder açıklaması!

Geçtiğimiz haftalarda, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın görevden ayrılması sonrası Sneijder'in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürülmüştü.

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Fatih Terim'den Sneijder açıklaması!

Bu koltuk için Albert Riera ve Johan Elmander'in ismi de ön plana çıkmıştı. Son olarak ise Mario Jardel'in ismi de Fatih Terim'in yardımcısı olarak anılmıştı.

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Fatih Terim'den Sneijder açıklaması!

Ancak Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder'in, Real Madrid'in U21 Teknik Direktörlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasaray ile temas halinde olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

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