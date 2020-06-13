Fatih Terim'den sürpriz karar
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son maçını 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı'ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan sarı-kırmızılı ekip, 91 gün aradan sonra karşılaşmaya çıkacak.
Lige pandemi nedeniyle ara verilmeden önce 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 50 puanla 3. sırada yer aldı. Ligde 26 haftada 25 puan toplayabilen Çaykur Rizespor ise averajla 16. sırada yer buldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
MARCAO FORMA GİYEMEYECEK Galatasaray'da Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao Teixeira, sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak.
Yaklaşık 10 gün önce antrenmanda sakatlanan ve sol yan bağlarında ikinci derece hasar tespit edilen 24 yaşındaki stoper, bir süre daha takımdan ayrı kalacak.