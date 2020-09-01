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  3. 01 Eylül 2020 10:30

Fatih Terim'den yönetime Marcao uyarısı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray şampiyonluktan başka bir şey düşünmezken, 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminde şu ana dek 5 transferi resmen açıklamış durumda.

Fatih Terim'den yönetime Marcao uyarısı!

Sarı-kırmızılılar, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katarken, lisinde bulunan isimlerle de temaslarına devam ediyor.

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Fatih Terim'den yönetime Marcao uyarısı!

Takıma yapılan takviyelerin yanında, halihazırda kadroda bulunan bazı isimlerle de vedaya hazırlanan Galatasaraylı kurmaylar görüşmelerini sürdürüyor.

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Fatih Terim'den yönetime Marcao uyarısı!

Sarı-kırmızılıların 2018/19 sezonunda Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Marcao için de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Fatih Terim'den yönetime Marcao uyarısı!

Son günlerde takımdan ayrılması gündeme gelen ve sosyal medyada Newcastle United'ı takibe alan Marcao için İngiltere'ye transfer iddiası yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

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