Fatih Terim'den yönetime Marcao uyarısı!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray şampiyonluktan başka bir şey düşünmezken, 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminde şu ana dek 5 transferi resmen açıklamış durumda.
Sarı-kırmızılılar, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katarken, lisinde bulunan isimlerle de temaslarına devam ediyor.
Takıma yapılan takviyelerin yanında, halihazırda kadroda bulunan bazı isimlerle de vedaya hazırlanan Galatasaraylı kurmaylar görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların 2018/19 sezonunda Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Marcao için de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.