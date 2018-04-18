Fatih Terim yönetimden transfer istedi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı kırmızılı yönetimden transfer talebinde bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 mağlup ederek 60 puanla liderliğe yükselen ve şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlaması için transfer harekatı başladı.
Teknik direktör Fatih Terim gelecek sezonun kadro planlamasını yapmak adına yöneticilerle bir araya geldi.
Akşam gazetesinin haberine göre deneyimli çalıştırıcı bu görüşmede, Medipol Başakşehir karşısında oynadığı futboldan memnun kaldığı Belçikalı oyuncu Jason Denayer'in bonservisinin alınmasını istedi.