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  3. 18 Nisan 2018 15:24

Fatih Terim yönetimden transfer istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı kırmızılı yönetimden transfer talebinde bulundu.

Fatih Terim yönetimden transfer istedi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 mağlup ederek 60 puanla liderliğe yükselen ve şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlaması için transfer harekatı başladı.

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Fatih Terim yönetimden transfer istedi

Teknik direktör Fatih Terim gelecek sezonun kadro planlamasını yapmak adına yöneticilerle bir araya geldi.

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Fatih Terim yönetimden transfer istedi

Akşam gazetesinin haberine göre deneyimli çalıştırıcı bu görüşmede, Medipol Başakşehir karşısında oynadığı futboldan memnun kaldığı Belçikalı oyuncu Jason Denayer'in bonservisinin alınmasını istedi.

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Fatih Terim yönetimden transfer istedi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'den kiralanan 22 yaşındaki savunma oyuncusunun İngiliz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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