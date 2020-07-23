Fatih Terim'i şoke eden ayrılık
Hayal kırıklıklarıyla sezonu sona erdirecek olan Galatasaray'da gözler önümüzdeki sezona çevrildi. Aslan'da, daha mevcut sezon bitmeden yaprak dökümü başladı ve ayrılıklar devam edecek.
Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Hasan Şaş teknik ekipteki görevinden ayrılırken daha sonra Nagatomo, Onyekuru, Selçuk İnan ve Mariano takımdan ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takımda antrenörler konusunda her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcıları hakkında da yeni haberler geliyor.
Son gelişme ise antrenör Levent Şahin'le ilgili... Milliyet'te yer alan habere göre o da Florya'dan ayrılacak. Tecrübeli çalıştırıcının sağ kolu Şahin de Süper Lig'de "birinci adam" olabilmek için sarı-kırmızılı ekibi bırakacak.