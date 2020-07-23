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  3. 23 Temmuz 2020 10:00

Fatih Terim'i şoke eden ayrılık

Hayal kırıklıklarıyla sezonu sona erdirecek olan Galatasaray'da gözler önümüzdeki sezona çevrildi. Aslan'da, daha mevcut sezon bitmeden yaprak dökümü başladı ve ayrılıklar devam edecek.

Fatih Terim'i şoke eden ayrılık

Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Hasan Şaş teknik ekipteki görevinden ayrılırken daha sonra Nagatomo, Onyekuru, Selçuk İnan ve Mariano takımdan ayrıldı.

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Fatih Terim'i şoke eden ayrılık

Sarı-kırmızılı takımda antrenörler konusunda her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcıları hakkında da yeni haberler geliyor.

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Fatih Terim'i şoke eden ayrılık

Son gelişme ise antrenör Levent Şahin'le ilgili... Milliyet'te yer alan habere göre o da Florya'dan ayrılacak. Tecrübeli çalıştırıcının sağ kolu Şahin de Süper Lig'de "birinci adam" olabilmek için sarı-kırmızılı ekibi bırakacak.

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Fatih Terim'i şoke eden ayrılık

Hasan Şaş'ın istifası sonrası, bu sezon takımı bırakacak olan Ümit Davala'dan sonra Şahin'in de Terim ile yollarını ayıracağı dile getirildi.

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