Fatih Terim'in 3 tranferi işe yaradı !
Igor Tudor yönetiminde forma şansı bulamayan isimer, Fatih Terim ile adeta hayat buldu.
Süper Lig'de bitime 3 hafta kalan zirvede yer alan Galatasaray'da herkes Fatih Terim'in transferlerini konuşuyor. (Fanatik)
Ndiaye’nin İngiltere’ye satılması, Fernando’nun ise sakatlığı sürecinde Fatih Terim çareyi takım içinde buldu. Maddi sıkıntılar nedeniyle kulüp sadece Nagatomo’yu transfer ederken, tecrübeli hoca İgor Tudor döneminde adeta kenara atılan oyuncuları hayata döndürdü.
Bu isimlerden Sinan Gümüş, Konya ve Alanya maçlarında attığı gollerle Galatasaray’a 6 puan kazandırırken, Denayer son 3 haftadır ilk 11’de forma giyiyor.