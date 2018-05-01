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  3. 01 Mayıs 2018 11:48

Fatih Terim'in 3 tranferi işe yaradı !

Igor Tudor yönetiminde forma şansı bulamayan isimer, Fatih Terim ile adeta hayat buldu.

Fatih Terim'in 3 tranferi işe yaradı !

Süper Lig'de bitime 3 hafta kalan zirvede yer alan Galatasaray'da herkes Fatih Terim'in transferlerini konuşuyor. (Fanatik)

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Fatih Terim'in 3 tranferi işe yaradı !

Ndiaye’nin İngiltere’ye satılması, Fernando’nun ise sakatlığı sürecinde Fatih Terim çareyi takım içinde buldu. Maddi sıkıntılar nedeniyle kulüp sadece Nagatomo’yu transfer ederken, tecrübeli hoca İgor Tudor döneminde adeta kenara atılan oyuncuları hayata döndürdü.

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Fatih Terim'in 3 tranferi işe yaradı !

Bu isimlerden Sinan Gümüş, Konya ve Alanya maçlarında attığı gollerle Galatasaray’a 6 puan kazandırırken, Denayer son 3 haftadır ilk 11’de forma giyiyor.

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Fatih Terim'in 3 tranferi işe yaradı !

Kritik Başakşehir, Alanya ve Beşiktaş mücadelelerinde sahada olan Belçikalı stoper, müthiş oynadı.

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