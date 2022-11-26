Fatih Terim'in annesine veda! Futbol ve siyaset dünyası cenazeye akın etti

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana Valisi Süleyman Elban, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda, Acun Ilıcalı ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.