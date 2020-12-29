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  3. 29 Aralık 2020 15:10

Fatih Terim'in çok istediği Trezeguet için yeni teklif

Devre arası transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak. Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı bitiren Sarı-Kırmızılılar, yabancı transferinde ise gözünü Fatih Terim'in eski göz ağrısı Trezeguet'ye dikti.

Fatih Terim'in çok istediği Trezeguet için yeni teklif

Devre arası transfer dönemi için Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaşan Galatasaray'ın yabancı transferinde ise hedefinde Fatih Terim'in eski göz ağrısı Trezeguet bulunuyor.

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Fatih Terim'in çok istediği Trezeguet için yeni teklif

Bu sezon İngiliz kulübü ile 9 maça çıkan ve yalnızca 1 asisti bulanan Mısırlı oyuncu için yönetimin, satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenildi. 

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Fatih Terim'in çok istediği Trezeguet için yeni teklif

Aston Villa yüksek bir ücret talep ederse kiralık formülü denenecek.

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Fatih Terim'in çok istediği Trezeguet için yeni teklif

DIAGNE'YE YARAYACAKDiagne'nin Kasımpaşa'da oynarken attığı gollerde Trezeguet'in büyük katkısı vardı. 

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