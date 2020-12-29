Fatih Terim'in çok istediği Trezeguet için yeni teklif
Devre arası transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak. Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı bitiren Sarı-Kırmızılılar, yabancı transferinde ise gözünü Fatih Terim'in eski göz ağrısı Trezeguet'ye dikti.
Devre arası transfer dönemi için Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaşan Galatasaray'ın yabancı transferinde ise hedefinde Fatih Terim'in eski göz ağrısı Trezeguet bulunuyor.
Bu sezon İngiliz kulübü ile 9 maça çıkan ve yalnızca 1 asisti bulanan Mısırlı oyuncu için yönetimin, satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.