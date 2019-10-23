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  3. 23 Ekim 2019 17:50

Fatih Terim'in Falcao pişmanlığı!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayan Galatasaray, 1-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. 3. maçını da tamamlayan Galatasaray, henüz hanesine 3 puanla tanışamadı. Sahasında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayan Aslan, karşıl

Fatih Terim'in Falcao pişmanlığı!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu.

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Fatih Terim'in Falcao pişmanlığı!

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Alam yıldız Toni Kroos kaydetti.

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Fatih Terim'in Falcao pişmanlığı!

Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, Real Madrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.

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Fatih Terim'in Falcao pişmanlığı!

Gruptaki diğer maçta ise Paris Saint Germain, deplasmanda Club Brugge'ü rahat geçerken 9 puanla liderlik koltuğunu sağlama aldı.

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