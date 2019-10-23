Fatih Terim'in Falcao pişmanlığı!
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayan Galatasaray, 1-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. 3. maçını da tamamlayan Galatasaray, henüz hanesine 3 puanla tanışamadı. Sahasında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayan Aslan, karşıl
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu.
Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, Real Madrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.