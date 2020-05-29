Fatih Terim'in gözü onda! Böyle duyurdular
Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ligin, 12 Haziran'da yeniden oynanacağının açıklanmasının ardından antrenmanlarına başlayan Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Lige verilen arada teknik direktör Fatih Terim liderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekibin hedefinde gelecek vadeden genç isim var.
İskoç basını, Galatasaray'ın bir süredir izlediği ve Avrupa kulüplerinin de radarında olan yıldız futbolcuyu açıkladı. İşte detaylar...
The Herald'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Galatasaray scoutları, Hibernian FC'de forma giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu Ryan Porteous'u yakından takip ediyor.