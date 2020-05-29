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  3. 29 Mayıs 2020 14:30

Fatih Terim'in gözü onda! Böyle duyurdular

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ligin, 12 Haziran'da yeniden oynanacağının açıklanmasının ardından antrenmanlarına başlayan Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fatih Terim'in gözü onda! Böyle duyurdular

Lige verilen arada teknik direktör Fatih Terim liderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekibin hedefinde gelecek vadeden genç isim var.

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Fatih Terim'in gözü onda! Böyle duyurdular

İskoç basını, Galatasaray'ın bir süredir izlediği ve Avrupa kulüplerinin de radarında olan yıldız futbolcuyu açıkladı. İşte detaylar...

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Fatih Terim'in gözü onda! Böyle duyurdular

The Herald'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Galatasaray scoutları, Hibernian FC'de forma giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu Ryan Porteous'u yakından takip ediyor.

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Fatih Terim'in gözü onda! Böyle duyurdular

Sarı-kırmızılı ekibin henüz resmi bir teklif getirmediği ifade edilirken, oyuncunun yetenekleri ve gelecek vadetmesi nedeniyle bazı Alman kulüplerinin de radarına takıldığı kaydedildi.

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