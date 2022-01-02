Fatih Terim’in prensi değerini katladı
Geçtiğimiz sezon 1 puan farkla Beşiktaş'a kaybedilen şampiyonluğun ardından göreve gelen Burak Elmas ve yönetimi, Galatasaray'da yeni bir yapılanmayı başlattı.
Fatih Terim ile yola devam etme kararı alan yeni yönetim, 3 yıllık bir planlama çizerek Galatasaray'ın geleceğini kurtarmayı amaçladıklarını söyledi.
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Bu doğrultuda yaz transfer döneminde Morutan, Cicaldau, Boey ve Nelsson gibi birden fazla genç oyuncu transferi yapıldı.
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Gelecek vaat eden birçok oyuncuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de beklenenin altında kalsa da Avrupa'da adından söz ettirdi.
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