Fatih Terim'in tahtı sallanıyor

Terim ayrıca, "Benim takımlarım kaybedebilir ama kaybederken hiç vazgeçmez. Belki de yeniden onarmak veya tamir etmek için Rabbim bize bir mesaj veriyor. O mesajı iyi almalıyız diye aklımdan geçirmiyor değilim açıkçası. Yeniden inşa edebiliriz böyle bir durumda. Belki de öyle bir mesaj almalıyız. Açıkçası istatistiksel olarak da hem takımımızın hem şahsi olarak yerlerdeyiz. Alışılmadık bir şey. Buna alışmadık Galatasaray'da, Galatasaraylıları da alıştırmadık." diye konuşmuştu.