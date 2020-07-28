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  3. 28 Temmuz 2020 15:05

Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı!

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor deplasmanında sahne alan Galatasaray, buradan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı!

Bu sonuçla birlikte 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak sezonuu 56 puanla 6. sırada bitirdi.

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Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı!

Ligin sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılılar, tüm konsantrasyonunu transfere vermiş durumda...

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Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı!

İlk olarak kiralık oyuncularıyla yollarını ayıran Galatasaray, bu kapsamda Onyekuru, Andone, Seri, Lemina takımlarına geri dönmüştü.

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Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı!

Aslan bu 4 oyuncu için kulüplerine 3 milyon 950 bin Euro kiralama ücreti öderken, oyunculara ise net 8 milyon Euro ödemişti.

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