Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı!
Süper Lig'de son olarak Antalyaspor deplasmanında sahne alan Galatasaray, buradan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.
Bu sonuçla birlikte 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak sezonuu 56 puanla 6. sırada bitirdi.
Ligin sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılılar, tüm konsantrasyonunu transfere vermiş durumda...
İlk olarak kiralık oyuncularıyla yollarını ayıran Galatasaray, bu kapsamda Onyekuru, Andone, Seri, Lemina takımlarına geri dönmüştü.