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  3. 27 Nisan 2018 17:11

Fatih Terim'in yanındaki kadın kim ?

Galatasaray idmanında Fatih Terim'in yanında yer alan bayanın kim olduğu ortaya çıktı.

Fatih Terim'in yanındaki kadın kim ?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fatih Terim'in yanındaki kadın kim ?

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon ve hareketlilik çalışmasıyla başlandı.

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Fatih Terim'in yanındaki kadın kim ?

Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Fatih Terim'in yanındaki kadın kim ?

AYSEL UÇKAN DA İDMANDA
Sarı-kırmızılıların bugünkü antrenmanında Fatih Terim'in isteği ile A Takım Atletik Performans departmanında çalışacak olan Aysel Uçkan da yer aldı.

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