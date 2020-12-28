Fatih Terim'in yeni prensi Ocak'ta geliyor
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Sarı-kırmızılılar, dev derbide rakibini 2-0 yenerek Alanyaspor'un Gaziantep FK'ya mağlup olması sonrası liderliğe yükseldi.
Cimbom, 16. haftada sahasında oynayacağı Antalyaspor engelini aşarak yoluna devam etmek isterken, ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.
Aslan, 5 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.