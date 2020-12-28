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  3. 28 Aralık 2020 00:15

Fatih Terim'in yeni prensi Ocak'ta geliyor

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Fatih Terim'in yeni prensi Ocak'ta geliyor

Sarı-kırmızılılar, dev derbide rakibini 2-0 yenerek Alanyaspor'un Gaziantep FK'ya mağlup olması sonrası liderliğe yükseldi.

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Fatih Terim'in yeni prensi Ocak'ta geliyor

Cimbom, 16. haftada sahasında oynayacağı Antalyaspor engelini aşarak yoluna devam etmek isterken, ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

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Fatih Terim'in yeni prensi Ocak'ta geliyor

Aslan, 5 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

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Fatih Terim'in yeni prensi Ocak'ta geliyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Transfer yapacağız ve birçok girişimimiz var. Biz taraftarımızın ne istediğini biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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