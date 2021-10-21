Fati'nin sözleşmesi yenilendi! Serbest kalma bedeli 1 milyar euro

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ansu Fati'nin sözleşmesinin 5 yıl uzatılarak 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yenilendiği ve tek taraflı serbest kalma bedeli için 1 milyar euro bonservis bedeli konulduğu bildirildi.