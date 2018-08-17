Süper Lig'de Emre Akbaba savaşı !
Emre Akbaba'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe ile Galatasaray arasında deyim yerindeyse bir transfer savaşı çıktı..
Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Emre Akbaba için Fenerbahçe ile Galatasaray arasında adeta kıran kırana bir transfer savaşı yaşanıyor. Fenerbahçe, yıldız oyuncu için kulübü Alanyaspor'la anlaşmaya varırken Emre Akbaba, Galatasaray'la söz kesti.
Türkiye'de son birkaç haftadır transfer gündeminin bir numarasında yer alan Emre Akbaba'nın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmaya devam ederken Fenerbahçe ve Galatasaray'dan art arda hamleler geldi!
Alanyaspor'un dün yaptığı akşam antrenmanında takım arkadaşlarıyla vedalaşan ve İstanbul yolculuğu için bavulunu toplayan Emre Akbaba'nın İstanbul'un Avrupa yakasında mı yoksa Anadolu yakasında da mı forma giyeceği sorusu henüz yanıtını bulmadı.