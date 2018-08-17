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  3. 17 Ağustos 2018 14:26

Süper Lig'de Emre Akbaba savaşı !

Emre Akbaba'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe ile Galatasaray arasında deyim yerindeyse bir transfer savaşı çıktı..

Süper Lig'de Emre Akbaba savaşı !

Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Emre Akbaba için Fenerbahçe ile Galatasaray arasında adeta kıran kırana bir transfer savaşı yaşanıyor. Fenerbahçe, yıldız oyuncu için kulübü Alanyaspor'la anlaşmaya varırken Emre Akbaba, Galatasaray'la söz kesti.

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Süper Lig'de Emre Akbaba savaşı !

Türkiye'de son birkaç haftadır transfer gündeminin bir numarasında yer alan Emre Akbaba'nın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmaya devam ederken Fenerbahçe ve Galatasaray'dan art arda hamleler geldi!

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Süper Lig'de Emre Akbaba savaşı !

Alanyaspor'un dün yaptığı akşam antrenmanında takım arkadaşlarıyla vedalaşan ve İstanbul yolculuğu için bavulunu toplayan Emre Akbaba'nın İstanbul'un Avrupa yakasında mı yoksa Anadolu yakasında da mı forma giyeceği sorusu henüz yanıtını bulmadı.

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Süper Lig'de Emre Akbaba savaşı !

Şu anda 25 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili ortadaki tek engel, kendisinin Galatasaray ile, kulübü Alanyaspor'un ise Fenerbahçe ile anlaşması...

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