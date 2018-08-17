Süper Lig'de Emre Akbaba savaşı !

Alanyaspor'un dün yaptığı akşam antrenmanında takım arkadaşlarıyla vedalaşan ve İstanbul yolculuğu için bavulunu toplayan Emre Akbaba'nın İstanbul'un Avrupa yakasında mı yoksa Anadolu yakasında da mı forma giyeceği sorusu henüz yanıtını bulmadı.

