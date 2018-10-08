Fenerbahçe taraftarı stadı terk etmedi !
Başakşehir'le 0-0 berabere biten maç sonrası bir grup sarı lacivertli taraftar stadı terk etmedi ve protestolarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kaldığı maçtan sonra yaklaşık 1 saat tribünden ayrılmayan bir grup sarı-lacivertli taraftar, teknik direktör Phillip Cocu'ya tepki gösterdi.
Ülker Stadı'nda golsüz sona eren maçtan sonra her iki kale arkasındaki iki bine yakın taraftar, tribünleri terk etmedi.
Teknik direktör Cocu'nun istifasını isteyen taraftarlar, "Ali Koç takımı, Cocu'yu buraya getir", "Takım gelmeden gitmeyiz", "Cocu gelecek hesap verecek" tezahüratları yaparak tribünden uzun süre ayrılmadı.