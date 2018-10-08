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  3. 08 Ekim 2018 12:15

Fenerbahçe taraftarı stadı terk etmedi !

Başakşehir'le 0-0 berabere biten maç sonrası bir grup sarı lacivertli taraftar stadı terk etmedi ve protestolarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarı stadı terk etmedi !

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kaldığı maçtan sonra yaklaşık 1 saat tribünden ayrılmayan bir grup sarı-lacivertli taraftar, teknik direktör Phillip Cocu'ya tepki gösterdi.

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Fenerbahçe taraftarı stadı terk etmedi !

Ülker Stadı'nda golsüz sona eren maçtan sonra her iki kale arkasındaki iki bine yakın taraftar, tribünleri terk etmedi.

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Fenerbahçe taraftarı stadı terk etmedi !

Teknik direktör Cocu'nun istifasını isteyen taraftarlar, "Ali Koç takımı, Cocu'yu buraya getir", "Takım gelmeden gitmeyiz", "Cocu gelecek hesap verecek" tezahüratları yaparak tribünden uzun süre ayrılmadı.

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Fenerbahçe taraftarı stadı terk etmedi !

Taraftarlar, kadro dışı bırakılan kaleci Volkan Demirel'e de destek verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, 1 saatlik bekleyişlerinin ardından stattan ayrıldı.

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