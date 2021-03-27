Fenerbahçe 17 takımın değerinde para harcadı ama...

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra gündem yine başkan Ali Koç döneminde yapılan hamleler oldu. Sarı-lacivertli kulübün başında üçüncü yılını henüz tamamlamamasına rağmen şimdiden 5 farklı teknik direktör ile çalışan Koç, hem harcadığı paralar hem de gerçekleştirdiği transferlerle öne çıktı.