Fenerbahçe 17 takımın değerinde para harcadı ama...
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra gündem yine yapılan hamleler oldu.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra gündem yine başkan Ali Koç döneminde yapılan hamleler oldu. Sarı-lacivertli kulübün başında üçüncü yılını henüz tamamlamamasına rağmen şimdiden 5 farklı teknik direktör ile çalışan Koç, hem harcadığı paralar hem de gerçekleştirdiği transferlerle öne çıktı.
67.5 MİLYON EURO TRANSFERE HARCANDI
Üç yıllık süreçte 52 transfer gerçekleştirildi ve bu isimlerin 26'sına bedel ödendi. Koç döneminde gönderilen oyuncu sayısı 53 oldu. Toplamda transfer sirkülasyonu 105 olarak kayıtlara geçti.
Transferini gerçekleştirdiği futbolculara 67.5 milyon Euro (640 milyon TL) harcarken, aynı süreç içerisinde Galatasaray (41.9) ve Beşiktaş (28.4) toplamda 70.3 milyon Euro harcadı.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın toplamda harcadığı paranın yüzde 96'sını gözden çıkaran F.Bahçe, bu süreçte sadece 5 kez liderlik koltuğunda oturabildi. Hiç kupa alamadı, Avrupa Ligi'nde bir kez grupta mücadele etti.