Fenerbahçe 2 isimle yollarını ayırıyor!
Tarihinin en hareketli transfer dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe'de basına sızan son gelişmeler, çok konuşuldu. Sarı Lacivertli takım, büyük beklentilerle transfer edilen iki isimle yollarını ayırma kararı aldı. .
Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala yeniden transferde atağa kalktı.
Yeni transferlere yoğunlaşan sarı-lacivertliler 2 yıldızına gelen tekliflerle sarsıldı. İşte transfer gelişmesinin detayları...