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  3. 09 Ağustos 2019 13:26

Fenerbahçe 2 isimle yollarını ayırıyor!

Tarihinin en hareketli transfer dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe'de basına sızan son gelişmeler, çok konuşuldu. Sarı Lacivertli takım, büyük beklentilerle transfer edilen iki isimle yollarını ayırma kararı aldı. .

Fenerbahçe 2 isimle yollarını ayırıyor!

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala yeniden transferde atağa kalktı.

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Fenerbahçe 2 isimle yollarını ayırıyor!

Stoper mevkisine Zanka'yı getiren Fenerbahçe, 2 transferi daha duyurmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe 2 isimle yollarını ayırıyor!

Yeni transferlere yoğunlaşan sarı-lacivertliler 2 yıldızına gelen tekliflerle sarsıldı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

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Fenerbahçe 2 isimle yollarını ayırıyor!

ZAJC İSPANYA YOLCUSU Cagliari maçının kadrosuna alınmayan Miha Zajc'ın gönderileceği iddiaları yoğunlaştı.

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