Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı!
Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 90+5'te öne geçti ama 90+11'de golü yedi ve 1-1 berabere kaldı. Lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada kritik fırsatı harcayan Kanarya'da 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Tedesco "Bu maçı kazanamamak çok üzücü" derken Belözoğlu ise "1 puan değerli" dedi.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Lider Galatasaray'ın mağlubiyet yaşadığı bu kritik haftada sarı-lacivertliler, 90+5'te Marco Asensio'nun golüyle öne geçmesine rağmen 90+11'de yediği golle puana razı olmak zorunda kaldı.
1 / 81
Maçta ilk yarıda 2 zorunlu değişiklik yapmak zorunda kalan Fenerbahçe'de stoper sıkıntısı belirleyici oldu.
2 / 81
Lider Galatasaray’ın mağlubiyet yaşadığı haftada puan kaybederek fırsat tepen Fenerbahçe, puanını 53’e yükseltti.
3 / 81
Sarı-lacivertlilerin bu sonuçla ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
4 / 81