Fenerbahçe 90+11'de yıkıldı, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Lider Galatasaray'ın mağlubiyet yaşadığı bu kritik haftada sarı-lacivertliler, 90+5'te Marco Asensio'nun golüyle öne geçmesine rağmen 90+11'de yediği golle puana razı olmak zorunda kaldı.