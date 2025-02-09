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Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda yendi: Szymanski'den tarihe geçen gol

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Sebastian Szymanski, kulüp tarihinin 4000. golüne imza attı.

Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda yendi: Szymanski'den tarihe geçen gol - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı lacivertliler, Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. 

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Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda yendi: Szymanski'den tarihe geçen gol - Resim: 2

Kulüpte 2. sezonunu geçiren Sebastian Szymanski, Alanyaspor mücadelesinin 22. dakikasında fileleri havalandırdı ve kulüp tarihinin Süper Lig'de 4000. golüne imza attı.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca ise sarı-lacivertli formayla Süper Lig'deki ilk golünü attı.

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Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda yendi: Szymanski'den tarihe geçen gol - Resim: 3

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde arka arkaya altıncı galibiyetini aldı ve 54 puana yükseldi. Süper Lig'de iki maç sonra kaybeden Alanyaspor, 28 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

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Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda yendi: Szymanski'den tarihe geçen gol - Resim: 4

KARŞILAŞMALARDAN ÖNEMLİ ANLAR

90' Richard, orta alanda Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90' Fenerbahçe'de Szymanski ve İsmail Yüksek'in yerlerine İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş mücadeleye dahil oldu.

90' Mücadelenin sonuna 6 dakika ilave edildi.

89' Augusto'nun direk kaleye kullandığı serbest vuruş kaleci İrfan Can'da kaldı.

88' Augusto, rakip ceza yayının solunda Szymanski'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Alanyaspor, serbest vuruş kullanacak.

87' Tadic, rakip ceza yayında Aliti'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

83' Makouta'nun uzaklardan sağ ayak üstüyle çektiği şut farklı şekilde dışarı çıktı.

82' Augusto'nun ceza yayının solundan sağ ayak üstüyle çektiği şut kaleci İrfan Can'da kaldı.

80' Richard, orta alanda bu kez Szymanski'ye faul yaptı.

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