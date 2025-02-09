Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda yendi: Szymanski'den tarihe geçen gol

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde arka arkaya altıncı galibiyetini aldı ve 54 puana yükseldi. Süper Lig'de iki maç sonra kaybeden Alanyaspor, 28 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.