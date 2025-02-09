Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda yendi: Szymanski'den tarihe geçen gol
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Sebastian Szymanski, kulüp tarihinin 4000. golüne imza attı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı lacivertliler, Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Kulüpte 2. sezonunu geçiren Sebastian Szymanski, Alanyaspor mücadelesinin 22. dakikasında fileleri havalandırdı ve kulüp tarihinin Süper Lig'de 4000. golüne imza attı.
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca ise sarı-lacivertli formayla Süper Lig'deki ilk golünü attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde arka arkaya altıncı galibiyetini aldı ve 54 puana yükseldi. Süper Lig'de iki maç sonra kaybeden Alanyaspor, 28 puanda kaldı.
Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.
KARŞILAŞMALARDAN ÖNEMLİ ANLAR
90' Richard, orta alanda Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
90' Fenerbahçe'de Szymanski ve İsmail Yüksek'in yerlerine İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş mücadeleye dahil oldu.
90' Mücadelenin sonuna 6 dakika ilave edildi.
89' Augusto'nun direk kaleye kullandığı serbest vuruş kaleci İrfan Can'da kaldı.
88' Augusto, rakip ceza yayının solunda Szymanski'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Alanyaspor, serbest vuruş kullanacak.
87' Tadic, rakip ceza yayında Aliti'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
83' Makouta'nun uzaklardan sağ ayak üstüyle çektiği şut farklı şekilde dışarı çıktı.
82' Augusto'nun ceza yayının solundan sağ ayak üstüyle çektiği şut kaleci İrfan Can'da kaldı.
80' Richard, orta alanda bu kez Szymanski'ye faul yaptı.