Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde 2. mağlubiyetini aldı

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa’ya 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: İHA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Aston Villa’ya 1-0 mağlup oldu ve İngiliz ekiplerine 12. kez kaybetti.

Konuk ekip 25. dakikada Jadon Sancho ile bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon Dinamo Zagreb’e mağlup olan sarı-lacivertliler, daha sonra Nice, Stuttgart ve Brann’ı yenmeyi başardı. Viktoria Plzen ve Ferencvaros ile de berabere kaldı.

