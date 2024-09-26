Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

1' Maç başladı

İlk 15 dakikada Union SG, etkili ataklarla geldi. Livakovic, bu dakikalarda kurtarışlarıyla öne çıktı.

20. dakikadan sonra sağlı solu kornerlerle baskıyı bulan Fenerbahçe 26. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 öne geçti.

Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Szymanski, arka direğe doğru ortasını yaptı. Becao'nun kafayla indirdiği topa savunmadan önce Çağlar Söyüncü vurarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İKİNCİ DEVRE

46' İkinci devre başladı

64' Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Osayi Samuel oyuna dahil oldu. Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci kenara geldi.

74' Union Saint-Gilloise'de Kevin Mac Allister, En-Nesyri'ye yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

75' Dzeko ve Mert Hakan oyuna girdi, En-Nesyri ile Cengiz Ünder oyundan alındı.

81' Fenerbahçe'de Osayi'nin şutunda Burgess çarpan top ağlara gitti: 2-0

85' Cenk Tosun oyunda, Fred kenara geldi.

90' Osayi rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Union SG bu pozisyon sonrası kazandığı penaltıyı kaçırdı.

90+3 Ross Sykes'ın golüyle skor 2-1'e geldi



90+6 Maç sona erdi.