Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Union SG ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı 2 kırmızı kartın çıktığı maçta Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazandı.
Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk maçında Union Saint Gilloise'yı konuk etti.
Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetti.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
1' Maç başladı
İlk 15 dakikada Union SG, etkili ataklarla geldi. Livakovic, bu dakikalarda kurtarışlarıyla öne çıktı.
20. dakikadan sonra sağlı solu kornerlerle baskıyı bulan Fenerbahçe 26. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 öne geçti.
Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Szymanski, arka direğe doğru ortasını yaptı. Becao'nun kafayla indirdiği topa savunmadan önce Çağlar Söyüncü vurarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İKİNCİ DEVRE
46' İkinci devre başladı
64' Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Osayi Samuel oyuna dahil oldu. Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci kenara geldi.
74' Union Saint-Gilloise'de Kevin Mac Allister, En-Nesyri'ye yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
75' Dzeko ve Mert Hakan oyuna girdi, En-Nesyri ile Cengiz Ünder oyundan alındı.
81' Fenerbahçe'de Osayi'nin şutunda Burgess çarpan top ağlara gitti: 2-0
85' Cenk Tosun oyunda, Fred kenara geldi.
90' Osayi rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Union SG bu pozisyon sonrası kazandığı penaltıyı kaçırdı.
90+3 Ross Sykes'ın golüyle skor 2-1'e geldi
90+6 Maç sona erdi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligdeki Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre kadrosunda geniş rotasyon yaptı.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'i yedek soyundurdu.
61 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.
CENGİZ ÜNDER İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de görevlendirildi.
Sezon başında transfer döneminde gönderilmesi gündeme gelen ancak Mourinho'nun takımda tuttuğu Cengiz, ligde 2 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.
Cengiz Ünder, bu sezon ilk kez Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de oynatıldı.