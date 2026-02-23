  1. Anasayfa
  Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN'i devirdi; Türkiye Kupası'nı 10. kez kaldırdı!

Sinan Erdem'de tarihi gece! Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş GAİN ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, rakibini 91-74 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. 10. şampiyonluğunu kutlayan sarı-lacivertlilerde MVP seçilen Tarık Biberovic maça damga vurdu.

Kaynak: DHA
Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN'i devirdi; Türkiye Kupası'nı 10. kez kaldırdı!

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası’nın 40. finalinde dev bir derbi heyecanı yaşandı. 

Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN'i devirdi; Türkiye Kupası'nı 10. kez kaldırdı! - Resim: 2

Sinan Erdem Spor Salonu’nda Beşiktaş GAİN ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe Beko, parkeden 91-74’lük net bir skorla galip ayrılarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN'i devirdi; Türkiye Kupası'nı 10. kez kaldırdı! - Resim: 3

Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, bu zaferle birlikte kulüp tarihindeki 10’uncu Türkiye Kupası’nı kazandı. 

Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN'i devirdi; Türkiye Kupası'nı 10. kez kaldırdı! - Resim: 4

Şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun elinden alan Tarık Biberovic, takım arkadaşlarıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı.

