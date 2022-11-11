Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçındaki kadın taraftar maça damga vurdu!
THY EuroLeague'de heyecan 7. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyıldız'ı konuk etti.
THY EuroLeague 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibini 93-79'luk skorla mağlup ederken, Fenerbahçe Ülker Spor Salonu'nda büyük sevinç yaşandı.
Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 7. haftada 6. galibiyetini elde ederken, Sarı-Lacivertli taraftarlar salonu doldurdu.
ARDA GÜLER DE TAKİP ETTİ!
Karşılaşmayı izleyenler arasında Fenerbahçe Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler de vardı. Genç oyuncu, Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçını tribünden takip etmesi de gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.
TRİBÜNDEKİ GÜZEL GÜNDEM OLDU!
Arda Güler'in yanı sıra tribündeki bir isim de oldukça ilgi uyandırdı. Sarı-Lacivertli tribünlerdeki bir taraftar güzelliği ile dikkatleri çekerken, sosyal medyada birçok sporsever 'kim bu?' sorusunu birbirine sordu.