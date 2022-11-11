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  4. Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçındaki kadın taraftar maça damga vurdu!

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçındaki kadın taraftar maça damga vurdu!

THY EuroLeague'de heyecan 7. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyıldız'ı konuk etti.

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçındaki kadın taraftar maça damga vurdu! - Resim: 1

THY EuroLeague 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibini 93-79'luk skorla mağlup ederken, Fenerbahçe Ülker Spor Salonu'nda büyük sevinç yaşandı.

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Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçındaki kadın taraftar maça damga vurdu! - Resim: 2

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 7. haftada 6. galibiyetini elde ederken, Sarı-Lacivertli taraftarlar salonu doldurdu.

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Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçındaki kadın taraftar maça damga vurdu! - Resim: 3

ARDA GÜLER DE TAKİP ETTİ!

Karşılaşmayı izleyenler arasında Fenerbahçe Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler de vardı. Genç oyuncu, Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçını tribünden takip etmesi de gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

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Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçındaki kadın taraftar maça damga vurdu! - Resim: 4

TRİBÜNDEKİ GÜZEL GÜNDEM OLDU!

Arda Güler'in yanı sıra tribündeki bir isim de oldukça ilgi uyandırdı. Sarı-Lacivertli tribünlerdeki bir taraftar güzelliği ile dikkatleri çekerken, sosyal medyada birçok sporsever 'kim bu?' sorusunu birbirine sordu.

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