Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'i İstanbul'da yıktı
Euroleague 22. haftada Valencia Basket’i ağırlayan Fenerbahçe Beko, rakibini 82-79 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, Euroleague 22. hafta maçında sahasında İspanyol ekibi Valencia Basket’i 82-79 mağlup ederek, 14. galibiyetini elde etti.
Ülker Spor ve Etkinlik'teki mücadelenin 1. Periyodu 28-20, Devre arası 45-34 ve 3. Periyodu 66-58 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle sona ermişti.
Salon:
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Olegs Latisevs (Letonya), Marcin Kowalski (Polonya)
Fenerbahçe: De Colo 16, Melli 12, Baldwin 11, Boston Jr. 11, Hall 10, Horton-Tucker 10, Biberovic 7, Birch 3, Jantunen 2, Armando Bacot
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Valencia Basket: Jean Montero 14, Kameron Taylor 13, Jaime Pradilla 13, Sergio De Larrea Asenjo, Neal Sako, Nate Reuvers 17, Brancou Badio 6, Josep Puerto Guaita 8, Matt Costello, Darius Thompson 1, Omari Moore 7, Braxton Key
Başantrenör: Pedro Martinez